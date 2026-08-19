В Казахстане из концепции внешней политики исключили упоминание курса Назарбаева Из концепции внешней политики Казахстана исключили упоминание курса Назарбаева

Москва19 авг Вести.Из концепции внешней политики Казахстана на 2020 – 2030 годы исключили упоминание курса первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Указ о внесении соответствующих изменений в концепцию подписал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, документ размещен в информационно-правовой системе нормативных актов страны.

Как следует из документа, в главу об основных принципах внешней политики внесено изменение, согласно которому в Казахстане теперь будет реализоваться "преемственность внешнеполитического курса на новом этапе развития страны".

А в старой версии документа было сказано, что Казахстан "реализует преемственность" внешнеполитического курса Назарбаева.

Вместе с тем из новой версии документа - из раздела об инструментах реализации внешней политики – убрали упоминание о том, что Назарбаеву "в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право обращаться" к казахстанскому народу, госорганам и должностным лицам с политическими инициативами.

Также в новой версии документа вместо термина "парламент" употребляется "Курултай" – так теперь называется однопалатный законодательный орган страны.

Помимо этого, предусмотрены и другие нововведения.

Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана с 1991 по 2019 годы.