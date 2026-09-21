Экс-кандидата в президенты Румынии Джорджеску задержали по делу о мошенничестве

Румынского экс-кандидата в президенты задержали по подозрению в мошенничестве Экс-кандидата в президенты Румынии Джорджеску задержали по делу о мошенничестве

Москва21 сен Вести.Румынское Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) задержало бывшего кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску. Об этом говорится в пресс-релизе службы.

В понедельник прокуроры DIICOT совместно с сотрудниками полиции провели пять обысков в Бухаресте, а также населенных пунктах Могошоая, Чолпань и Буфтя.

Операция проводится в рамках дела о создании организованной преступной группы и мошенничестве отмечается в тексте

По версии ведомства, организованная преступная группировка, состоявшая из двух граждан Румынии и гражданина Италии, вводила в заблуждение румынских бизнесменов и получала деньги за посредничество в оформлении кредитов от иностранных банков.

По данным телеканала Digi24, Джорджеску стал одним из задержанных в рамках операции. Его задержали во время поездки в автомобиле. Отмечается, что его дом находится в Могошоае, где проходили обыски.

В ходе президентских выборов в конце 2024 года политик получил наибольшую поддержку избирателей в первом туре. После этого выборы прервали, а повторная кампания прошла лишь в мае 2025 года.

После этого Джорджеску заявил, что завершает свою политическую карьеру. По его словам, после выборов президента Румынии он принял решение сосредоточиться на своей семье.