В Румынии начались мобилизационные сборы с участием 10 тысяч резервистов

Румыния начала мобилизационные учения 10 тысяч резервистов В Румынии начались мобилизационные сборы с участием 10 тысяч резервистов

Москва5 окт Вести.Мобилизационные сборы стартовали в Бухаресте и окружающем румынскую столицу уезде Илфов. Об этом сообщило Радио Румынии.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что мероприятия не связаны с текущей геополитической обстановкой. Целью учений назвали проверку работы мобилизационного механизма, обновление баз данных и улучшение тактического взаимодействия кадровых военнослужащих с резервистами.

Учения, в которых примут участие 10 тысяч резервистов, продлятся до 12 октября.

Каждый резервист в течение одного дня примет участие в стрельбах, ознакомится с бронетехникой, состоящей на вооружении армии, а также получит инструкцию по оказанию срочной медицинской помощи и защите от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

После прохождения сборов участникам выдадут справку, на основании которой они смогут получить один день оплачиваемого отпуска и компенсацию транспортных расходов.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что резервисты в Германии проходят учения в условиях дефицита оружия и техники. Отмечалось, что увиденное журналистами идет вразрез с намерением военного руководства страны по созданию более оснащенного резерва для быстрого развертывания.