Радиостанции из 80-х и арендованные Volkswagen: как тренируются резервисты ФРГ Welt: резервисты бундесвера тренируются в условиях нехватки техники

Москва30 сен Вести.Резервисты Вооруженных сил Германии (бундесвера) проходя подготовку в условиях нехватки оружия, транспорта и техники. Об этом пишет Welt после посещения военного полигона Зенне в Северном Рейне – Вестфалии.

[Министр обороны ФРГ Борис] Писториус заявляет, что резерв войск необходим для того, чтобы быть готовым к войне. На практике это не отражается: резервисты сталкиваются с нехваткой оборудования, безумием бюрократии и провалами политики... Резервистам приходится брать оружие и радиостанции 80-х годов в других местах говорится в публикации

По данным издании, военнослужащих разместили в лагере, который был построен 16 лет назад. Он имитирует афганское поселение. Спят солдаты в бетонных бараках на походных кроватях и питаются полевыми пайками.

Отмечается, что резервистов обеспечили только личным обмундированием и бронезащитой, штатной техники на них не хватило. Из-за этого они вынуждены пользоваться оружием и аналоговыми радиостанциями образца 1980-х годов, которые они берут "в аренду" у регулярных частей.

Также у батальона нет собственной крупной бронетехники и обычных армейских внедорожников. По территории полигона бойцы передвигаются на взятых в аренду гражданских микроавтобусах Volkswagen.

Авторы статьи отметили, что увиденное существенно расходится с планами военного руководства Германии по созданию более мобильного и оснащенного резерва, который был бы готов к быстрому развертыванию.