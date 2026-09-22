Входящая в состав НАТО Румыния построит дороги к границам Украины Румыния намерена строить дороги к границам Украины

Москва22 сен Вести.Румыния, являющаяся членом НАТО, намерена в ближайшие пять лет построить сеть автодорог и железнодорожных путей, ведущих к границам Украины и Молдавии, для переориентации грузопотоков, заявила глава МИД Румынии Оана Цою на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке (США).

В следующие пять лет, если посмотреть на наш инвестиционный план, это более 50 млрд евро. Мы достроим автомагистрали и железные дороги для стыковочных пунктов с Молдавией и Украиной отметила Цою

Бухарест уже выделил более 2 млрд евро на обустройство объектов двойного назначения. Речь идет о скоростной автомагистрали в направлении молдавской границы, а также о модернизации мощностей черноморского порта Констанца.

Цою уверена, что развитие транспортных коридоров даст возможность Молдавии сместиться с географической периферии ближе к центру единого экономического пространства Евросоюза (ЕС) по мере его расширения на восток.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" назвал попытки возродить черноморскую инициативу неприемлемыми.

Лавров напомнил, что киевский режим постоянно злоупотреблял данной инициативой и использовал гражданские суда для перевозки вооружений. При этом ЕС заблокировал для России беспрепятственный выход на мировые рынки.