Москва8 сен Вести.Возродить черноморскую инициативу невозможно, попытки сделать это – неприемлемы. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

По его словам, официальные лица Украины начинают говорить, что страна не сможет пережить зиму.

Они предложили, уговорили турок ввести на Черном море российско-украинский мораторий на удары по судам, перевозящим гражданские товары. … Это уже было три года назад, когда была черноморская инициатива, которую генеральный секретарь ООН [Антониу] Гутерриш предложил принять и мы ее приняли сказал Лавров

Министр отметил, что киевский режим регулярно злоупотреблял этой инициативой и использовал гражданские суда для перевозки вооружений. При этом Европа заблокировала то, что было обещано России – беспрепятственный выход на мировые рынки.

Сейчас ее пытаются опять возродить. Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально добавил глава МИД РФ

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что Украина неоднократно нарушала ранее объявленные перемирия. Киевский режим делал это несколько тысяч раз за период временного прекращения боевых действий.