В Латвии предложили сократить число депутатов сейма со 100 до 70

Число депутатов сейма Латвии хотят сократить из-за оттока населения В Латвии предложили сократить число депутатов сейма со 100 до 70

Москва6 сен Вести.В Латвии начали сбор подписей за сокращение числа депутатов сейма со 100 до 70. Инициатива размещена на портале общественных предложений Manabalss.lv, сообщает Press LV.

Автором предложения выступил Ричард Бумберс. Он предлагает внести изменения в Конституцию Латвии и закон о выборах в сейм. По его мнению, сокращение числа депутатов позволит сохранить прежнее соотношение между численностью населения и количеством парламентариев: с 1993 года население страны уменьшилось примерно до 1,845 млн человек.

Инициатор также рассчитывает сэкономить около 1,5 млн евро за счет сокращения числа депутатов, их помощников и компенсационных выплат. По состоянию на момент публикации инициативу поддержали более 1,7 тыс. человек.