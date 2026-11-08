Москва8 ноя Вести.Румынии необходимо прекратить поддержку Украины и поставить на первое место интересы собственных граждан. Об этом заявила бывший румынский премьер-министр Виорика Дэнчилэ.

По ее словам, которые приводит онлайн-издание New York Magazin Romania, власти Румынии довели население до бедности ради поддержки соседей, сделав главной целью Украину и Молдавию.

Если бы я сейчас принимала решения и занимала высокий государственный пост, я бы остановила помощь Украине сказала Дэнчилэ

Политик также раскритиковала распределение средств европейской оборонной программы SAFE, по которой Румыния взяла в кредит 16,8 миллиарда евро.

7 ноября молдавский министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что процесс объединения Румынии и Молдавии фактический уже запущен за счет строительства общих дорог и соединения энергетических сетей.