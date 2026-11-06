Москва6 ноя Вести.Лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон осудил идею властей республики ввести визы для граждан России, Белоруссии и Китая. Экс-президент написал в соцсетях, что ответные меры ударят по молдавским гражданам.

Я слышал слова премьер-министра о введении виз для граждан России, Белоруссии и Китая. Вы такие наивные, вы не понимаете, что будет эффект для граждан Молдавии? Мы должны быть открытыми для всех - и для Запада, и для Востока написал Додон

Глава социалистов подчеркнул, что вопрос о визах станет одной из тем для обсуждения на ближайшем заседании парламента.

Ранее премьер-министр Молдавии Василе Тофан допустил, что республика в качестве страны кандидата на вступление в ЕС введет визы для граждан РФ, Белоруссии и Китая как того требует европейское законодательство​​​.