Москва7 окт Вести.Власти Молдавии делают все, чтобы "обезглавить" нелояльное им руководство автономной Гагаузии. Об этом в беседе с MK.RU заявил политолог, член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Эксперт напомнил, что в республике была ликвидирована деятельность ряда партий, которые имели электоральную поддержку в Гагаузии. Кроме того, напомнил он, Кишинев лишил Центральную избирательную комиссию автономной территории ряда полномочий.

Также к участию в выборах стали допускаться люди, не проживающие в Гагаузии. При этом кандидатов в Народное собрание автономии стала регистрировать избирательная комиссия Молдавии, добавил политолог.

Это все делается для того, чтобы обезглавить руководство автономии. Все делается для того, чтобы пост башкана Гагаузии, а также депутатские мандаты Народного собрания Гагаузии не получили политики, которые негативно относятся к партии ПАС, к президенту [Молдавии] Майе Санду, а также к Евросоюзу объяснил Бардин

В июле Конституционный суд Молдавии признал неконституционными положения закона о специальном статусе Гагаузии, которые касаются формирования ЦИК. Как сообщалось, власти автономной территории теперь не смогут самостоятельно определять состав ЦИК, а следовательно – самостоятельно проводить выборы в регионе.