Кишинев закручивает гайки в Гагаузии, жители отвечают апатией на выборах Журналист Петров: низкая явка на выборах главы Гагаузии говорит об апатии

Москва17 ноя Вести.Власти Молдавии на выборах главы Гагаузской автономии решили окончательно закрутить гайки, изменив правила проведения избирательного процесса. Ответная реакция со стороны местных жителей показала их явную апатию. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Алексей Петров.

Он отметил, что выборы главы Гагаузии пришлось проводить из-за того, что Евгения Гуцул, возглавлявшая автономию ранее, получила семилетний тюремный срок. Она выступала за выстраивание дружеских отношений с Россией.

После ареста Гуцул Кишинев, очевидно, решил окончательно закрутить гайки. Был сформирован новый центральный избирательный совет Гагаузии, а правила проведения выборов изменили. Одно из нововведений – необходимость для кандидатов сдавать экзамен на знание румынского языка. Из-за этого удалось отсеять несколько неугодных лиц. Более того, президент Майя Санду так и не ввела главу Гагаузии в состав правительства, хотя это не только требование закона, но и закреплено в конституции страны объяснил Петров

По информации ЦИК Молдавии, явка на выборах главы Гагаузии составила менее 38%. В 2023 году этот показатель был значительно выше – почти 61% в первом туре и около 57% – во втором, добавил журналист.

Таким образом, можно говорить о явной апатии местных жителей. Возможно, поводом стало как раз уголовное дело в отношении Евгении Гуцул, преследование политиков Марины Таубер, Илона Шора. Уголовными делами обложили и бывшего спикера гагаузского парламента Дмитрия Константинова. Но, вероятно, дело не только в усталости: значительная часть избирателей явно не считает подобные выборы законными, а кандидатов, которым Кишинев разрешит баллотироваться, способными отразить их взгляды подытожил он

Подробнее о том, как прошел первый тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии, о влиянии Европы и НАТО на Кишинев – в авторской колонке Алексея Петрова.