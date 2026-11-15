ЦИК Молдавии отметил низкую активность на выборах в Гагаузии ЦИК Молдавии отметил низкую явку на выборах в Гагаузии

Москва15 ноя Вести.Явка на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии и депутатов Народного собрания к 18.00 по местному времени (19.00 мск) составила 33,6%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии Молдавии.

Активность избирателей оказалась значительно ниже, чем на предыдущих выборах главы автономии в 2023 году. Тогда к аналогичному времени проголосовали 48,6% избирателей. Таким образом разница составила 15 процентных пунктов.

За пост главы автономии борются восемь кандидатов. Еще 132 человека претендуют на депутатские мандаты в Народном собрании, выборы в которое проходят по 35 одномандатным округам.

Если ни один из претендентов на должность главы региона не наберет более 50% голосов, состоится второй тур. Победителем станет кандидат, получивший большинство голосов.

Избирательные участки закроются в 21.00 по местному времени (22.00 мск). Первые предварительные итоги голосования избирком планирует объявить в ночь на понедельник.

Ранее политолог, член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин заявил, что власти Молдавии делают все, чтобы "обезглавить" нелояльное им руководство автономной Гагаузии. Эксперт напомнил, что в республике была ликвидирована деятельность ряда партий, которые имели электоральную поддержку в Гагаузии. Кроме того, Кишинев лишил Центральную избирательную комиссию автономной территории ряда полномочий.