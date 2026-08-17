Москва17 авг Вести.Народное собрание (парламент) Гагаузии на заседании в понедельник признал вакантной должность башкана (главы) автономии. Об этом ТАСС сообщил депутат Николай Орманжи после заседания.

Дата выборов пока не назначена, однако выборы должны пройти в течение 90 дней с даты признания должности вакантной.

Мы признали вакантной должность башкана в связи с решением Апелляционной палаты 28 мая 2026 года. Мы признали факт вакансии. Наше уложение обязывает провести выборы в течение 90 дней с этой даты сказал Николай Орманжи

Попытки обсудить вопрос о назначении выборов нового главы автономии предпринимались дважды, но провалились из-за отсутствия кворума. На заседании 17 августа 11 из 20 голосов прозвучали "за".

В конце мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул по делу о финансовых нарушениях в партии "Шор". Защита обжаловала это решение в Высшей судебной палате. Сама Гуцул неоднократно заявляла о том, что дело политически мотивировано.