Москва8 авг Вести.Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение партии "Тиса" стать президентом Венгрии. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.

В субботу ​​на своей странице в социальных сетях Петер Мадьяр опубликовал сообщение о том, что лично уведомил Андраша Баку о предложении партии "Тиса".

Господин председатель принял это предложение написал Мадьяр

Национальное собрание проголосует по этому вопросу во вторник, 11 августа. Партии "Фидес" и КДНП заявили, что не будут участвовать в процессе выдвижения кандидатов. Для назначения на должность за кандидата должно проголосовать две трети депутатов. Правящая партия располагает 141 местом в парламенте Венгрии из 199.

Бака был председателем Верховного суда Венгрии с 2009 по 2011 год и ушел в отставку из-за реформы Верховного суда. В 2012-2020 годах был председателем судебной коллегии Курии Венгрии, возникшей после реформы Верховного суда.