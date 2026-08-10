AP: самый пожилой президент в мире не появляется в стране уже два месяца

AP: президент Камеруна Бийя с июня не появляется в стране AP: самый пожилой президент в мире не появляется в стране уже два месяца

Москва10 авг Вести.Президент Камеруна, 93-летний Поль Бийя не появлялся в родной стране более двух месяцев. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Бийя, как отмечается, 7 июня покинул страну для "краткосрочного частного визита в Европу". Власти позже подтвердили, что президент находится в Швейцарии.

Его столь затяжное отсутствие породило опасения за его здоровье и вызвало критику по поводу возможного вакуума власти в этом центральноафриканском государстве говорится в публикации

В материале уточняется, что конституция Камеруна прямо не запрещает президенту покидать страну на месяцы. Однако оппозиция утверждает, что в отсутствие Бийя государство управляется на автопилоте.

На президентских выборах в 2025 году Бийя одержал победу, получив 53,66% голосов избирателей. Тем самым он был переизбран на восьмой срок. Главный оппонент президента Исса Чирома Бакари набрал 35,19% голосов и занял второе место.