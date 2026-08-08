В Колумбии сменился президент В Колумбии Абелардо де ла Эсприэлье сменил Густаво Петро на посту президента

Москва8 авг Вести.Уходящий в отставку президент Колумбии Густаво Петро передал власть члену правоконсервативного движения "Защитники Отечества" Абелардо де ла Эсприэлья.

В последний день своего пребывания на посту политик заявил, что его правительство работало в интересах народа, а также подчеркнул, что выполнил свое обещание уважать результаты голосования.

Я выполняю то, что обещал с самого начала: волю народа необходимо уважать. На этом заканчивается мандат, который мне доверили 11,5 миллиона человек заявил он

Густаво Петро, ставший в 2022 году первым в истории южноамериканской республики президентом левых взглядов, завершил четырехлетний срок пребывания на посту главы государства, в ходе которого продвигал крупные социальные и экономические реформы, а именно трудовую и пенсионную.

Полномочия президента теперь официально переходят к Абелардо де ла Эсприэлье, победившему на выборах в июне. Он будет руководить страной в 2026-2030 годах.

Ранее стало известно, что ультраправый де ла Эсприэлья одерживает победу во втором туре президентских выборов в Колумбии.