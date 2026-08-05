Москва5 авгВести.В Колумбии правоохранители обнаружили и обезвредили автомобиль со взрывчаткой на юго-западе страны за два дня до инаугурации президента. Об этом сообщил министр обороны республики Педро Санчес.
Развернутая на юго-западе система безопасности работает. Благодаря оперативным мерам удалось обнаружить и обезвредить автомобиль со взрывчаткой на севере департамента Кауканаписал он в соцсети X
Санчес заявил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось перехватить и обезвредить заминированный автомобиль на трассе Панамериканского шоссе неподалеку от Сантандер-де-Киличао. Транспортное средство было специально модифицировано для перевозки взрывчатки.
По предварительным версии следствия, к подготовке теракта может иметь отношение боевик под псевдонимом Макс Макс — бывший член Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC), который сейчас находится в подчинении полевого командира по прозвищу Иван Мордиско. За информацию, ведущую к поимке подозреваемого, назначено вознаграждение в размере до 500 миллионов песо (более 12,7 млн рублей).
Министр отметил, что комплекс усиленных мер безопасности, задействованных силовыми структурами, региональными властями и населением, позволяет обеспечить надежную защиту церемонии вступления президента в должность.