Москва22 июн Вести.Кандидат от правоконсервативного движения "Защитники Отечества", соратник экс-президента Колумбии Альваро Урибе, Абелардо де ла Эсприэлья одерживает победу во втором туре президентских выборов в стране, следует из данных Национального избирательного совета (CNE) после обработки 99,7% голосов.

По предварительным подсчетам де ла Эсприэлья набирает 49,65% или 12 931 544 голоса. Его соперник, представитель правящего левого блока "Исторический пакт" Иван Сепеда, заручился поддержкой 48,7% избирателей, что соответствует 12 684 994 голосам.

Таким образом, разрыв между претендентами на президентский пост составил всего 246 550 голосов. К настоящему моменту обработаны бюллетени со 121 714 из 122 020 участков, а общее число действительных голосов превысило 26 млн.

Итоги выборов будут объявлены после завершения официального подсчета голосов и их утверждения избирательными органами.

Если результат подтвердится, де ла Эсприэлья вступит в должность 7 августа, сменив на посту главы государства Густаво Петро — первого левого президента в истории Колумбии. Президентский срок в стране длится четыре года, при этом конституция не предусматривает переизбрания на второй срок подряд.

47-летний де ла Эсприэлья — известный в Колумбии адвокат итальянского происхождения, уроженец Боготы. За 22 года юридической карьеры он провел более пяти тысяч дел, многие из которых получили громкую огласку. С 2013 по 2019 год он защищал скандально известного бизнесмена Алекса Сааба, которого США обвиняли в отмывании денег и считали подставным лицом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также представлял интересы основателя DMG Holding Дэвида Гусмана — организатора крупнейшей финансовой пирамиды в истории страны. Политик считается близким соратником экс-президента Альваро Урибе, с которым его связывает сотрудничество еще с середины 2000-х годов.

Политической деятельностью в Колумбии де ла Эсприэлья занялся относительно недавно. В мае 2025 года, после нескольких лет жизни в США, он вернулся в Колумбию и основал движение "Защитники Родины", а осенью выдвинул свою кандидатуру в президенты под лозунгом "Единство для Колумбии". В ходе кампании он обещал внедрить экономическую модель "свободы бизнеса" с пониженными налогами для крупных корпораций и более гибким трудовым законодательством, вернуть смертную казнь и пожизненное заключение за тяжкие преступления, провести судебную реформу и защищать традиционные ценности, включая ограничение абортов и религиозное образование в школах. Во внешней политике де ла Эсприэлья выступал за сближение с США и Израилем и разрыв связей с "диктатурами" — Венесуэлой, Никарагуа и Кубой. Отдельным пунктом его программы стал 90-дневный "шоковый план", предусматривающий возобновление авиаударов по лагерям наркокартелей и обработку плантаций коки с воздуха, а также обещание вывести Колумбию из ООН, Организации американских государств и Межамериканского суда по правам человека. По словам де ла Эсприэльи, эти "леворадикальные политические структуры не выполнили свою задачу".

После первого тура президентских выборов, по итогам которого де ла Эсприэлья вышел вперед в с 43,73% против 40,91% у Сепеды, действующий президент Петро и кандидат от правящей коалиции "Исторический пакт" Сепеда отказались признавать предварительные результаты.

Петро заявил, что не принимает данные подсчета, выполненного частной компанией-подрядчиком, сославшись на якобы внесенные в программное обеспечение изменения и появление сотен тысяч идентификационных номеров избирателей, отсутствующих в официальных списках.

Сепеда, в свою очередь, указывал на расхождение примерно в 805 тыс. записей и сообщения о возможных нарушениях на ряде участков.

Самого де ла Эсприэлью левые оппоненты обвиняют в связях с политическим наследием Альваро Урибе и наркоторговцами.