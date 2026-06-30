Кейко Фухимори стала девятым президентом Перу за последние десять лет

Девятый президент за 10 лет: дочь бывшего президента Перу сама стала президентом Кейко Фухимори стала девятым президентом Перу за последние десять лет

Москва30 июн Вести.Кандидат от партии "Народная сила" Кейко Фухимори одержала победу во втором туре президентских выборов в Перу и стала девятым политиком на этом посту за последние десять лет, сообщают местные СМИ.

По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней, дочь покойного президента Перу Альберто Фухимори, которого обвиняли в создании "эскадронов смерти", похищении людей, подкупе депутатов и злоупотреблении властью, опережает главного соперника Роберто Санчеса на 49641 голос.

По официальным данным Национального управления избирательных процессов, Кейко Фухимори получила 50,135% голосов, то есть за нее проголосовали 9 223 396 избирателей.

Ее основной соперник Санчес, представляющий политическую организацию "Вместе за Перу", набрал 49,865% голосов. За него проголосовали 9 173 755 граждан страны.

Фухимори стала первой женщиной, победившей на президентских выборах в Перу. Она намерена установить стабильность в стране после десяти лет политического хаоса. При этом Фухимори играла не последнюю роль в этих потрясениях в качестве влиятельного политика в конгрессе Перу.

Перуанцы воспринимают Фухимори как защитника конституции страны, принятой в 1993 году при ее отце. Новая конституция помогла экономике Перу расти быстрее экономик других латиноамериканских стран, считают граждане Перу.

Фухимори заверила, что намерена жестко подавлять преступность, основываясь на наследии Альберто Фухимори, проводившего кровопролитную "войну" против леворадикальных группировок в 1990-е годы.

Партия Кейко Фухимори получила в апреле 22 из 60 мест в сенате конгресса Перу, став крупнейшим депутатским меньшинством. Такой расклад сил позволяет заблокировать любые попытки импичмента президента. До победы Фухимори из-за политических кризисов, протестных акций и импичментов за последние десять лет (2016-2026 годы) в Перу сменились восемь президентов.

Между тем Санчес призвал перуанцев протестовать против итогов выборов и заявил о нарушениях на зарубежных избирательных участках. Санчес уточнил, что не признает правительство Фухимори.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей назначил четвертого по счету премьер-министра страны за те 2,5 года, когда Милей возглавляет страну.