Москва8 авгВести.Новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил в инаугурационной речи о присоединении страны к американской инициативе "Щит Америк", направленной на борьбу с транснациональной организованной преступностью.
Одним из моих первых актов станет подписание после завершения этой церемонии инициативы "Щит Америк", которая позволит объединить возможности, обмениваться стратегической информацией и укрепить совместные действия свободных стран перед лицом угроз, затрагивающих национальную и региональную безопасностьотметил де ла Эсприэлья
Криминальные структуры действуют на международном уровне, и отдельные государства не способны противостоять криминалу в одиночку, подчеркнул президент.
По его словам, Колумбия намерена отказаться от политики терпимости к транснациональной преступности.
"Щит Америк" – международная антикриминальная коалиция, созданная по предложению президента США Дональда Трампа.
Предложение прозвучало 7 марта на саммите в Майами (США), в котором приняли участие главы Аргентины, Панамы, Боливии, Гондураса, Коста-Рики, Парагвая, Эквадора, Сальвадора и Чили.
Целью коалиции является совместная борьба с наркокартелями, обмен разведывательными данными и координация силовых операций.
Де ла Эсприэлья стал президентом Колумбии 7 августа, сменив на этом посту Густаво Петро. Трамп приветствовал победу крайне правого политика на выборах словом "великолепно".
Между тем власти Перу так же хотят присоединиться к "Щиту Америк".