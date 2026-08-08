Новоизбранный президент Колумбии заявил о присоединении к "Щиту Америк"

Новый президент Колумбии намерен присоединить страну к "Щиту Америк" Новоизбранный президент Колумбии заявил о присоединении к "Щиту Америк"

Москва8 авг Вести.Новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил в инаугурационной речи о присоединении страны к американской инициативе "Щит Америк", направленной на борьбу с транснациональной организованной преступностью.

Одним из моих первых актов станет подписание после завершения этой церемонии инициативы "Щит Америк", которая позволит объединить возможности, обмениваться стратегической информацией и укрепить совместные действия свободных стран перед лицом угроз, затрагивающих национальную и региональную безопасность отметил де ла Эсприэлья

Криминальные структуры действуют на международном уровне, и отдельные государства не способны противостоять криминалу в одиночку, подчеркнул президент.

По его словам, Колумбия намерена отказаться от политики терпимости к транснациональной преступности.

"Щит Америк" – международная антикриминальная коалиция, созданная по предложению президента США Дональда Трампа.

Предложение прозвучало 7 марта на саммите в Майами (США), в котором приняли участие главы Аргентины, Панамы, Боливии, Гондураса, Коста-Рики, Парагвая, Эквадора, Сальвадора и Чили.

Целью коалиции является совместная борьба с наркокартелями, обмен разведывательными данными и координация силовых операций.

Де ла Эсприэлья стал президентом Колумбии 7 августа, сменив на этом посту Густаво Петро. Трамп приветствовал победу крайне правого политика на выборах словом "великолепно".

Между тем власти Перу так же хотят присоединиться к "Щиту Америк".