Москва8 авг Вести.США выделят 1 миллиард долларов на нужды безопасности Колумбии в поддержку администрации новоизбранного президента республики Абелардо де ла Эсприэльи.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в день инаугурации колумбийского лидера.

В качестве основы этого обновленного партнерства Соединенные Штаты совместно с Конгрессом намерены объявить о выделении 1 миллиарда долларов в рамках пакета помощи в сфере безопасности для поддержки администрации президента де ла Эсприэльи в достижении наших общих целей указано в заявлении ведомства

Как отметили в Госдепартаменте, в рамках обновленного партнерства Колумбия присоединится к инициативе "Щит Америк" для совместной с США борьбы с наркокартелями, расширения операций по уничтожению посевов коки и пресечения нелегальной миграции. Помимо этого, Госдеп объявил о планах вложить средства в колумбийскую энергетику, инфраструктуру и добычу критически важных минералов.

Щедрость Вашингтона объясняется принципиальной сменой курса в Боготе. При предыдущем "левом" президенте Густаво Петро отношения Колумбии с США переживали очень сложный период: Петро публично критиковал американскую политику и отказывался от совместных операций против наркокартелей. Де ла Эсприэлья шел к власти с принципиально иной программой, обещая авиаудары по лагерям картелей, химическое уничтожение посевов коки и максимальное сближение с Вашингтоном. Связи нового президента с американской администрацией выстраивались еще до инаугурации. После первого тура Трамп похвалил его в соцсети Truth Social, назвав "умным, сильным и жестким лидером", а после победы во втором туре, 21 июня, лично позвонил с поздравлением.