Глава Никарагуа: выборов в стране больше не будет Президент Никарагуа Ортега заявил об отмене выборов в стране

Москва21 июл Вести.Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что в стране больше не будут проводить выборы. Об этом сообщает Reuters. По словам главы государства, отказ от голосований необходим, чтобы закрыть оппозиции путь к власти.

Здесь больше не будет выборов, на которых они могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами, вернулись бы к власти, прошли — и больше никогда не повторятся заявил Ортега

Заявление прозвучало на церемонии в честь 47-й годовщины революции 1979 года. Как сообщает The Guardian, Ортега также анонсировал принятие конгрессом новых законов, которые "построят стену" против оппозиции. Кроме того, он резко высказался в адрес США, назвав "чудовищной" операцию по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро, и подчеркнул, что недопущение возвращения оппозиции нужно для защиты страны от "заговорщиков", якобы организовавших массовые протесты 2018 года.

Ортега руководил страной с 1979 по 1990 год, а в 2007 году вновь занял президентский пост и с тех пор его не покидал. Очередные выборы должны были пройти в 2027 году. В прошлом году, отмечает Reuters, он еще сильнее укрепил свои позиции через серию конституционных реформ: продлил президентский срок с пяти до шести лет и назначил свою супругу Росарио Мурильо, ранее занимавшую пост вице-президента, "сопрезидентом". Таким образом Ортега вместе с женой контролируют практически все сферы управления, включая армию и судебную систему.

Последние выборы в Никарагуа состоялись в 2021 году. Тогда, как утверждал экс-президент США Джо Байден, в стране под надуманными предлогами лишили свободы почти 40 оппозиционеров, среди которых были семь потенциальных кандидатов в президенты, а участие политических партий власти ограничили, что задолго до дня голосования "сфальсифицировало" его результаты. Позднее Байден подписал указ о санкциях против Никарагуа и лично Ортеги за нарушения прав человека, а Минфин США ввел ограничения в отношении Генеральной прокуратуры страны и девяти чиновников из-за проведения "фиктивных выборов".

В 2025 году Росарио Мурильо сообщила, что Никарагуа выходит из Совета ООН по правам человека из-за "неуважения к ее суверенитету". По ее словам, СПЧ ООН распространяет "клевету и ложь, направленные на дискредитацию работы правительства и подрыв национального суверенитета", а также не выполняет миссию, ради которой был создан.