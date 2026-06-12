За год в Нигерии нейтрализовали свыше 13 тысяч террористов

Президент Нигерии сообщил о нейтрализации более 13 тысяч террористов за год За год в Нигерии нейтрализовали свыше 13 тысяч террористов

Москва12 июн Вести.Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что за последний год силовые структуры страны нейтрализовали более 13 тысяч террористов, сообщается на сайте канцелярии главы государства.

По словам нигерийского президента, меры по обеспечению безопасности позволили существенно ослабить активность вооруженных группировок.

Более 13 тысяч террористов были нейтрализованы за последний год сказал Тинубу

Он сообщил, что с 2023 года благодаря правительственной программе около 124 тысяч боевиков и связанных с ними лиц сложили оружие и приняли участие в программах реинтеграции.

Глава государства отметил, что проводимая властями политика заметно снизила число жертв терроризма. По его данным, смертность, связанная с террористической деятельностью, сократилась на 81% по сравнению с уровнем 2015 года.

Ранее американские военнослужащие при содействии коллег из нигерийских вооруженных сил провели операцию по ликвидации одного из самых опасных террористов в мире Абу-Билала аль-Минуки – "человека номер два" в руководстве "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). Как заявил президент США Дональд Трамп, с ликвидацией аль-Минуки активность террористов во всем мире значительно снизится.