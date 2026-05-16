Стали известны детали ликвидации главаря боевиков ИГ, о котором говорил Трамп Daily Trust: главарь ИГ, о ликвидации которого писал Трамп, уничтожен в 2024 г.

Москва16 мая Вести.Второй по значимости главарь в иерархии террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Биляль аль-Майнуки, о ликвидации которого ранее сообщал президент США Дональд Трамп, был убит еще в начале 2024 года. Об этом пишет нигерийская газета Daily Trust со ссылкой на бывшего официального представителя Минобороны Нигерии Эдуарда Бубу.

16 мая Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, что "только что" был ликвидирован Абу Биляль аль-Майнуки. По словам главы Белого дома, боевик был убит в ходе совместной операции американских и нигерийских ВС. Это подтвердил президент Нигерии Бола Тинубу.

Бывший официальный представитель Министерства обороны заявил, что главарь террористов был убит 21 февраля 2024 года. Буба утверждал, что за этот период было убито более 50 бойцов говорится в публикации

Отмечается, что подобные противоречивые ситуации в Нигерии возникают не в первый раз. К примеру, военные несколько раз объявляли о ликвидации главаря экстремистской группировки "Боко харам" (запрещена в РФ) Абубакара Шекау прежде чем он на самом деле умер, покончив с собой. До этого он после каждого объявления о своей смерти демонстрировал обратное.