Москва16 июлВести.Власти Никарагуа сообщили о разрыве дипломатических отношений с Италией. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства республики, которое цитирует агентство EFE.
Никарагуанские власти отметили, что уже официально уведомили Рим о разрыве дипломатических отношений.
Разрыв произошел в ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который с европейской надменностью оскорбил народ и правительство Никарагуаговорится в заявлении
Отмечается, что ранее отношения между странами строились на взаимном уважении и понимании.
Отношения между Италией и Никарагуа обострились из-за заявления Таяни, который повторно потребовал выдать Алессио Касимирри. Последний, будучи участником убийства экс-премьера Италии Альдо Моро, уже долгие годы скрывается на территории Никарагуа.
Ранее стало известно, что власти африканской республики Буркина-Фасо объявили о разрыве дипломатических отношений с Францией.