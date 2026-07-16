Никарагуа сообщила о разрыве дипотношений с Италией

Власти Никарагуа объявили о разрыве дипотношений с Италией Никарагуа сообщила о разрыве дипотношений с Италией

Москва16 июл Вести.Власти Никарагуа сообщили о разрыве дипломатических отношений с Италией. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства республики, которое цитирует агентство EFE.

Никарагуанские власти отметили, что уже официально уведомили Рим о разрыве дипломатических отношений.

Разрыв произошел в ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который с европейской надменностью оскорбил народ и правительство Никарагуа говорится в заявлении

Отмечается, что ранее отношения между странами строились на взаимном уважении и понимании.

Отношения между Италией и Никарагуа обострились из-за заявления Таяни, который повторно потребовал выдать Алессио Касимирри. Последний, будучи участником убийства экс-премьера Италии Альдо Моро, уже долгие годы скрывается на территории Никарагуа.

Ранее стало известно, что власти африканской республики Буркина-Фасо объявили о разрыве дипломатических отношений с Францией.