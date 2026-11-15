Москва15 ноя Вести.В Гагаузской автономии Молдавии 15 ноября стартовали выборы депутатов Народного собрания, совмещенные с внеочередным голосованием за башкана - главу региона. Избирательные участки на территории автономии открылись в 07:00 (08:00 мск), сообщили в Центральной избирательной комиссии Молдавии.

По данным ЦИК, для каждого из двух процессов отпечатано по 129 390 бюллетеней, из них 100 740 - на русском языке, 20 500 - на гагаузском и 8 150 - на государственном молдавском. На должность главы автономии заявлены восемь кандидатов, в депутаты Народного собрания по 35 одномандатным округам баллотируются 132 человека.

Выборы признают состоявшимися, если явка превысит 50%. При отсутствии победителя с более чем половиной голосов в первом туре на 29 ноября назначен второй, где достаточно простого большинства. Участки закроются в 21:00, а первые предварительные итоги избирком обещает обнародовать в ночь на понедельник.

Пост руководителя автономии освободился после судебного процесса над прежней главой Евгенией Гуцул: ее обвинили в нарушениях при финансировании политической партии "Шор" и приговорили к семи годам лишения свободы. Вину политик не признала, заявив, что за процессом стоит руководство Молдавии. Отношения Гуцул с Кишиневом обострились после ее победы на выборах в 2023 году - из-за заявлений о намерении укреплять дружественные связи с Россией и критики курса прозападного правительства на конфронтацию с Москвой.