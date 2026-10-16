ЦИК Молдавии: 16 октября начинается избирательная кампания по выборам в Гагаузии

В Молдавии объявили о начале избирательной кампании по выборам в Гагаузии ЦИК Молдавии: 16 октября начинается избирательная кампания по выборам в Гагаузии

Москва16 окт Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов парламента Гагаузии и главы региона.

Избирательная кампания начинается одновременно для всех зарегистрированных кандидатов.

Центризбирком сообщает, что 16 октября 2026 года начинается избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания Гагаузии (местного парламента – прим. ред.) и на должность губернатора (башкана) Гагаузии говорится в сообщении пресс-службы ЦИК

Подчеркивается, что в этот период участники выборов смогут представить свои программы и приоритеты, организовать встречи с избирателями, а также провести предвыборную агитацию.

По мнению некоторых российских экспертов, власти Молдавии делают все, чтобы обезглавить нелояльное им руководство автономной Гагаузии. Например, была ликвидирована деятельность ряда партий, которые имели электоральную поддержку в Гагаузии. Кроме того, Кишинев лишил Центральную избирательную комиссию автономной территории ряда полномочий.