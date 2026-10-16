Москва16 октВести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов парламента Гагаузии и главы региона.
Избирательная кампания начинается одновременно для всех зарегистрированных кандидатов.
Центризбирком сообщает, что 16 октября 2026 года начинается избирательная кампания по выборам депутатов Народного собрания Гагаузии (местного парламента – прим. ред.) и на должность губернатора (башкана) Гагаузииговорится в сообщении пресс-службы ЦИК
Подчеркивается, что в этот период участники выборов смогут представить свои программы и приоритеты, организовать встречи с избирателями, а также провести предвыборную агитацию.
По мнению некоторых российских экспертов, власти Молдавии делают все, чтобы обезглавить нелояльное им руководство автономной Гагаузии. Например, была ликвидирована деятельность ряда партий, которые имели электоральную поддержку в Гагаузии. Кроме того, Кишинев лишил Центральную избирательную комиссию автономной территории ряда полномочий.