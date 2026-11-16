Молдавский политик объяснил низкую активность избирателей на выборах в Гагаузии Депутат Цырдя: низкая явка на выборах в Гагаузии – результат политики Кишинева

Москва16 ноя Вести."Грязное" проведение кампании по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии привело к демотивации избирателей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил депутат парламента страны Богдан Цырдя.

По его словам, за последние 10-15 лет эти выборы стали самыми малочисленными – только 37% избирателей пришли на участки и отдали свой голос за кандидата.

Когда кампания "грязная", это всегда ведет к неучастию, к демотивации избирателей. В результате впервые за последние 10-15 лет участвовало очень мало избирателей – только 37%. В 2023 году, к примеру, участвовали 57%. Многие граждане разочаровались в Кишиневе, в политике центральных властей и во всех этих европейских интеграциях, в ценах за газ… И вот люди не вышли на голосование объяснил Цырдя

Во второй тур внеочередных выборов главы Гагаузской автономии вышли экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло и экс-депутат молдавского парламента Федор Гагауз. Оба политика неоднократно заявляли о необходимости сохранения дружественных отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии делают все, чтобы "обезглавить" нелояльное им руководство автономной Гагаузии. В частности, в республике ликвидирована деятельность ряда партий, которые имели электоральную поддержку в Гагаузии. Кроме того, Кишинев лишил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) автономной территории ряда полномочий.