Сторонники дружбы с РФ лидируют на выборах главы Гагаузии ЦИК Молдавии: Стояногло набирает 44,24% голосов после подсчета 7,46% бюллетеней

Москва16 ноя Вести.Александр Стояногло лидирует на выборах главы Гагаузской автономии после подсчета 7,46% бюллетеней. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии Молдавии.

По результатам обработки бюллетеней с 5 из 67 избирательных участков Стояногло набирает 44,24%. Далее следует кандидат от оппозиции Федор Гагауз, у которого 22,10% голосов.

Стояногло, в прошлом занимавший должность генпрокурора Молдавии, неоднократно высказывался за поддержку дружественных отношений с Россией. Такую же позицию занимает и экс-депутат молдавского парламента Федор Гагауз, представляющий Социалистическую партию.

Чтобы одержать победу в первом туре выборов главы Гагаузской автономии, кандидату необходимо набрать больше 50% голосов избирателей. Если ни один из претендентов на место главы автономии не сможет преодолеть этот порог, будет назначен второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

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