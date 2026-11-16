Москва16 нояВести.Александр Стояногло лидирует на выборах главы Гагаузской автономии после подсчета 7,46% бюллетеней. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии Молдавии.
По результатам обработки бюллетеней с 5 из 67 избирательных участков Стояногло набирает 44,24%. Далее следует кандидат от оппозиции Федор Гагауз, у которого 22,10% голосов.
Стояногло, в прошлом занимавший должность генпрокурора Молдавии, неоднократно высказывался за поддержку дружественных отношений с Россией. Такую же позицию занимает и экс-депутат молдавского парламента Федор Гагауз, представляющий Социалистическую партию.
Чтобы одержать победу в первом туре выборов главы Гагаузской автономии, кандидату необходимо набрать больше 50% голосов избирателей. Если ни один из претендентов на место главы автономии не сможет преодолеть этот порог, будет назначен второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.
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