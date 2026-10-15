Москва15 окт Вести.Кишиневу следует отказаться от русофобской линии и освободить политзаключенных, включая бывшую главу Гагаузии Евгению Гуцул, чтобы нормализовать отношения с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на премии "Евразия".

Отвечая на вопрос о том, какие шаги необходимы для улучшения отношений между Кишиневом и Москвой, Песков отметил, что в этом нет ничего сложного.

Для этого просто необходимо отказаться от линии, в основе которой лежит русофобство. Для этого необходимо отпустить политзаключенных, хотя бы выпустить мать двоих детей Гуцул, просто исходя из гуманитарных соображений сказал пресс-секретарь президента

Кроме того, Песков подчеркнул, что Кишиневу необходимо заявить о заинтересованности в выстраивании добрых отношений с Россией.