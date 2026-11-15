Москва15 ноя Вести.Голосование на выборах главы Гагаузии и депутатов Народного собрания завершилось при явке 38%. Центральная избирательная комиссия Молдавии привела эти предварительные данные после закрытия участков в 21.00 по местному времени.

Для сравнения, в первом туре выборов главы автономии в 2023 году явка достигала 61%.

На должность главы Гагаузии претендуют восемь кандидатов. Еще 132 человека участвуют в выборах депутатов Народного собрания в 35 одномандатных округах. Если в первом туре ни один из кандидатов на пост главы автономии не наберет более половины голосов, состоится второй тур. Победителем станет кандидат, получивший простое большинство. Первые предварительные итоги в избиркоме планируют объявить в ночь на понедельник, 16 ноября.

Пост главы Гагаузии стал вакантным после судебного процесса над бывшей руководительницей автономии Евгенией Гуцул. Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и приговорили к семи годам лишения свободы. Сама Гуцул вину не признала и утверждала, что за процессом стоит руководство Молдавии.

Отношения Гуцул с Кишиневом ухудшились после ее победы на выборах в 2023 году. Тогда она заявляла о намерении развивать дружественные связи с Россией и критиковала курс прозападного правительства Молдавии на конфронтацию с Москвой.