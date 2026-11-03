Санду отказалась рассматривать вопрос о помиловании Гуцул, пишут СМИ NewsMaker: Санду отказалась рассматривать вопрос о помиловании Гуцул

Москва3 ноя Вести.Обращение лидера молдавских социалистов Игоря Додона о помиловании экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул не будет рассмотрено главой республики Майей Санду. Об этом пишет издание NewsMaker со ссылкой на источники.

Как сообщалось, молдавский суд летом 2025 года признал Гуцул виновной в нарушениях, якобы допущенных при финансировании оппозиционной партии "Шор", ликвидированной властями страны в 2023 году.

При отсутствии согласия осужденного ходатайство о помиловании не рассматривается. Обращение Игоря Додона не соответствует требованиям, предусмотренным положением для рассмотрения в рамках процедуры индивидуального помилования сообщается в публикации

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишиневу следует отказаться от русофобской линии и освободить политзаключенных, включая бывшую главу Гагаузии Евгению Гуцул, чтобы нормализовать отношения с Россией.