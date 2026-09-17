Песков: Кремлю ничего не известно о создании в Молдавии группы против Лукашенко

В Кремле заявили, что не в курсе о создании в Молдавии группы против Лукашенко Песков: Кремлю ничего не известно о создании в Молдавии группы против Лукашенко

Москва17 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны нет сведений о создании в молдавском парламенте группы, направленной против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Таким образом он прокомментировал слова бывшего молдавского президента, лидера крупнейшей оппозиционной партии социалистов Игоря Додона о том, что нынешний лидер Молдавии Майя Санду и ее правящая партия "Действие и солидарность" формируют в парламенте группу в поддержку белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской и для "свержения" Лукашенко.

Нет, нам об этом ничего не известно. Я, честно говоря, никогда об этом не слышал цитирует ТАСС Пескова, выступавшего на брифинге

Ранее Лукашенко заявил, что с ужасом воспринял идею объединения Молдавии и Румынии, которую лоббирует Санду.