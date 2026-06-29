Песков: Путин и Лукашенко обсудили рост напряженности со стороны Европы

Песков раскрыл, что Путин и Лукашенко обсуждали на Валдае Песков: Путин и Лукашенко обсудили рост напряженности со стороны Европы

Москва29 июн Вести.Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили на Валдае рост напряженности со стороны ряда европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе встречи лидеры также рассмотрели вопросы региональной безопасности и попытки провоцирования Белоруссии.

Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии сказал Песков

Он также отметил, Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского.

Неформальная встреча лидеров РФ и Белоруссии прошла на Валдае 26-27 июня. По ее итогам никаких заявлений сделано не было.