Москва29 июнВести.Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили на Валдае рост напряженности со стороны ряда европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в ходе встречи лидеры также рассмотрели вопросы региональной безопасности и попытки провоцирования Белоруссии.
Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссиисказал Песков
Он также отметил, Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского.
Неформальная встреча лидеров РФ и Белоруссии прошла на Валдае 26-27 июня. По ее итогам никаких заявлений сделано не было.