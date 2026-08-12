Москва12 авгВести.Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул перевели в женскую тюрьму с условиями содержания, унижающими человеческое достоинство, заявил адвокат Гуцул Сергей Морару в интервью ТАСС.
Гуцул перевели в женскую тюрьму № 7, расположенную рядом с поселком Руска Хынчештского района Молдавии, пояснил Морару.
По его словам, государство обязано обеспечивать условия содержания, не унижающие человеческое достоинство, но в тюрьме № 7 сложились "очень неблагоприятные" условия.
В частности, Морару обратил внимание на крайне низкое качество водопроводной воды в тюрьме с постоянными перебоями водоснабжения. В условиях летнего зноя это лишает заключенную возможности поддерживать базовую гигиену и принимать душ, подчеркнул правозащитник.
Кроме того, Гуцул помещена в одиночную камеру и полностью изолирована от других арестанток, заключил адвокат.
Молдавский суд летом 2025 года признал Гуцул виновной в нарушениях, якобы допущенных при финансировании оппозиционной партии "Шор", ликвидированной властями страны в 2023 году.
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы, ей запрещено состоять в партии или заниматься финансовым учетом. Сама Гуцул вину не признает, по ее мнению, приговор связан с политическими мотивами нынешних властей Молдавии.