Адвокат Морару: Гуцул переведена в тюрьму с унизительными условиями содержания

Адвокат: условия тюремного содержания Евгении Гуцул ухудшились Адвокат Морару: Гуцул переведена в тюрьму с унизительными условиями содержания

Москва12 авг Вести.Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул перевели в женскую тюрьму с условиями содержания, унижающими человеческое достоинство, заявил адвокат Гуцул Сергей Морару в интервью ТАСС.

Гуцул перевели в женскую тюрьму № 7, расположенную рядом с поселком Руска Хынчештского района Молдавии, пояснил Морару.

По его словам, государство обязано обеспечивать условия содержания, не унижающие человеческое достоинство, но в тюрьме № 7 сложились "очень неблагоприятные" условия.

В частности, Морару обратил внимание на крайне низкое качество водопроводной воды в тюрьме с постоянными перебоями водоснабжения. В условиях летнего зноя это лишает заключенную возможности поддерживать базовую гигиену и принимать душ, подчеркнул правозащитник.

Кроме того, Гуцул помещена в одиночную камеру и полностью изолирована от других арестанток, заключил адвокат.

Молдавский суд летом 2025 года признал Гуцул виновной в нарушениях, якобы допущенных при финансировании оппозиционной партии "Шор", ликвидированной властями страны в 2023 году.

Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы, ей запрещено состоять в партии или заниматься финансовым учетом. Сама Гуцул вину не признает, по ее мнению, приговор связан с политическими мотивами нынешних властей Молдавии.