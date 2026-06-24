Москва24 июн Вести.Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении гражданства бывшего заместителя главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Балана, который ранее был осужден за госизмену. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Отозвать гражданство Республики Молдова у Александра Балана говорится в документе

Александр Балан был задержан в Бухаресте по запросу молдавских спецслужб в сентябре 2025 года. Его заочно приговорили к полутора годам тюрьмы по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Белоруссии. По версии следствия, с 2024 по 2025 год бывший замглавы СИБ Молдавии встречался с иностранными разведчиками в Будапеште, от которых получал деньги за передачу секретной информации. Балан признал свою вину.

В мае 2025 года Санду заявил, что Балан и задержанная в Кишиневе гражданка России Нина Попова были обменены на двух офицеров молдавских спецслужб, которые ранее были арестованы в Москве.