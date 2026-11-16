Во втором туре выборов главы Гагаузии будут участвовать Стояногло и Гагауз

Сторонники дружбы Молдавии с РФ вышли во второй тур выборов Гагаузской автономии Во втором туре выборов главы Гагаузии будут участвовать Стояногло и Гагауз

Москва16 ноя Вести.Во второй тур внеочередных выборов главы Гагаузской автономии выходят экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло и экс-депутат молдавского парламента Федор Гагауз, представляющий Социалистическую партию.

Такие предварительные данные обнародовал ЦИК Молдавии после обработки 100% избирательных бюллетеней.

По результатам голосования в первом туре, Стояногло получает 38,44%, а Гагауз – 24,22%. Голосование проходило на 67 избирательных участках. Также жители автономии выбирали депутатов Народного собрания Гагаузии.

Оба политика, вышедшие во второй тур выборов, неоднократно заявляли о необходимости сохранения дружественных отношений с Россией.

Должность главы Гагаузии стала вакантной после того, как суд в Молдавии приговорил бывшую главу автономии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии "Шор".

Ранее политолог Максим Бардин рассказал, как власти Молдавии пытаются "обезглавить" не лояльное им руководство Гагаузии.