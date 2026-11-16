Депутат рассказал, как новые правила повлияли на проведение выборов в Гагаузии Цырдя: из-за теста на румынский язык кандидаты в Гагаузии были отфильтрованы

Москва16 ноя Вести.На выборах главы Гагаузии от кандидатов впервые в истории страны потребовали подтвердить владение государственным языком Молдовы, в результате чего многие претенденты были отфильтрованы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

Он также отметил низкую явку избирателей на выборы.

Впервые в истории страны кандидатов … заставили пройти тест на румынский … язык. И, конечно же, в результате многие кандидаты просто-напросто были отфильтрованы, были выброшены в сторону. В том числе наш первый кандидат, господин Григорий Узун. Он этот тест даже и не попытался пройти, так как он подумал, что, будучи гагаузом … он должен [знать] гагаузский язык, понимаете, и русский. А тут надо знать румынский, надо себя чуть ли не объявлять румыном сказал депутат

Ранее сообщалось, что во второй тур внеочередных выборов главы Гагаузской автономии выходят экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло и экс-депутат молдавского парламента Федор Гагауз, представляющий Социалистическую партию.