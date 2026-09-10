В Мордовии кандидат от партии "Новые люди" снят с выборов на пост главы Мордовии

Регистрация кандидата на пост главы Мордовии от партии "Новые люди" аннулирована В Мордовии кандидат от партии "Новые люди" снят с выборов на пост главы Мордовии

Москва10 сен Вести.В Мордовии республиканская избирательная комиссия аннулировала регистрацию кандидата от партии "Новые люди". Речь идет о Владиславе Тулаеве, сообщает ТАСС со ссылкой на данные избиркома.

Да, [регистрация кандидата Владислава Тулаева аннулирована]. Решение принято на основании заявления кандидата сообщил источник

В настоящее время на пост главы Мордовии претендуют пять человек. Это Артем Здунов от "Единой России", Евгений Тюрин от ЛДПР, Александр Александров от КПРФ, Тимур Гераськин от "Справедливой России" и Дмитрий Массеров от реготделения Российской экологической партии "Зеленые".

В ноябре 2020 года Здунов был назначен врио главы Республики Мордовия. 29 сентября 2021 года после победы на выборах он официально вступил в должность. 4 мая Владимир Путин на встрече в Кремле поддержал инициативу Артема Здунова переизбраться на пост главы Мордовии и пожелал успехов.

Выборы главы республики пройдут 20 сентября 2026 года.