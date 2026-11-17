Москва17 ноя Вести.Задушить Гагаузию Кишинев пытается не в первый раз. Но никогда еще жители региона не отвечали столице так демонстративно: явная апатия и безучастие во всех смыслах. На прошедших вчера выборах явка была рекордно низкой. Политический обозреватель "Вестей" Алексей Петров – о том, как Молдавия, закручивая гайки для собственных граждан, рискует сорваться сама.

Судьба Гагаузии решится во втором туре – он назначен через 2 недели. В небольшой автономии в составе Молдавии с населением 103 тысячи человек жители выбирают депутатов местного парламента и главу – башкана. Выиграть в первом туре не смог ни один кандидат. Около 40% получил бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло. На втором месте, правда, с заметным отрывом, – Федор Гагауз, кандидат от социалистической партии. Он набрал около четверти голосов. Оба так или иначе выступают за смену прозападного курса страны и восстановление связей с Россией.

Примечателен не только результат, а еще и политический фон, на котором проходит выборная кампания. Гагаузия, как и Приднестровье, давно вызывает нервную реакцию в Кишиневе. Несмотря на все попытки навязать проевропейский курс Молдавии, одной из беднейших стран Европы, позиция местных жителей давно раздражает президента Майю Санду. Как и тот факт, что правящая партия страны "Действие и солидарность" в Гагаузии – среди аутсайдеров. Примар (мэр. – Прим. ред.) Комрата Сергей Анастасов набрал всего 4,72% голосов, что четко отражает общие настроения в автономии и уровень поддержки официального Кишинева

Выборы башкана пришлось проводить, поскольку Евгения Гуцул, возглавлявшая автономию ранее, получила семилетний тюремный срок. Свою вину политик не признала. Гуцул выступала за выстраивание дружеских отношений с Россией, встречалась с Владимиром Путиным. Эти пророссийские настроения разделяет и большинство населения автономии.

После ареста Гуцул Кишинев, очевидно, решил окончательно закрутить гайки. Был сформирован новый центральный избирательный совет Гагаузии, а правила проведения выборов изменили. Одно из нововведений – необходимость для кандидатов сдавать экзамен на знание румынского языка. Из-за этого удалось отсеять несколько неугодных лиц. Более того, президент Майя Санду так и не ввела главу Гагаузии в состав правительства, хотя это не только требование закона, но и закреплено в конституции страны.

Явка на выборах составила менее 38%, признал ЦИК Молдавии. Для сравнения, в 2023 году, на предыдущих выборах башкана, этот показатель был значительно выше – почти 61% в первом туре, около 57% во втором.

Таким образом, можно говорить о явной апатии местных жителей. Возможно, поводом стало как раз уголовное дело в отношении Евгении Гуцул, преследование политиков Марины Таубер, Илона Шора. Уголовными делами обложили и бывшего спикера гагаузского парламента Дмитрия Константинова. Но, вероятно, дело не только в усталости: значительная часть избирателей явно не считает подобные выборы законными, а кандидатов, которым Кишинев разрешит баллотироваться, способными отразить их взгляды

Проведение выборов в Гагаузии совпало с еще одним выпадом Кишинева в адрес главы другого региона – Приднестровья. Власти Молдавии решили запретить президенту ПМР Вадиму Красносельскому выезд за пределы страны на 5 лет! Причина санкций – получение ордена Почета в Кремле из рук Владимира Путина. Даже непонятно, такое шельмование выполнено в лучших советских традициях? Или теперь это новое европейское мышление? Есть сообщения, что и депутаты парламента Молдавии получили угрозы от властей после посещения России.

Подобные действия позволяют говорить о том, что Кишинев явно "жестит". Показательные порки, закручивание гаек, действия вне правового поля стали фирменным стилем молдавской политики. Санду явно старается выполнить и перевыполнить план, чтобы выслужиться перед Брюсселем. Вместо выстраивания спокойных рабочих отношений с Тирасполем и Комратом там явно выбирают преступно-агрессивные методы. Более того, даже возможность менее радикального тона в диалоге с Москвой явно будет воспринята европейскими ястребами как слабость. Очевидно, жесткий сценарий – тот курс, в рамках которого и дальше будет двигаться режим Санду.

Для сегодняшней Европы Молдавия может служить еще одним рычагом давления на Москву. Не стоит сбрасывать со счетов и военный аспект. К слову, в сентябре на территории Молдавии уже были развернуты учения "Огненный щит-2026", в которых участвовали военные из Румынии и США. Это уже 11-е совместные учения молдавских военных с коллегами из стран НАТО. Формально бойцы отрабатывали совместные действия. Однако многие военные эксперты полагают, что речь идет о подготовке силовой операции против Приднестровья.

Официально Молдавия – страна нейтральная, этот статус прописан в конституции страны. Однако это не мешает взаимодействовать с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира" и Индивидуальной программы. О том, что такое сотрудничество будет продолжено, говорил и глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, который весной посетил Кишинев. Было, что обсудить. Так что внимание со стороны североатлантического альянса к Молдавии крайне серьезное.

По сути, Молдавия для НАТО играет роль своего рода запасного аэродрома. На эту роль рассматривалась Украина – и куда в большей степени. Но пока украинский вопрос решается совсем иными способами, терять маленькую Молдавию никто не хочет. Страну насильно продолжают переформатировать, не считаясь ни с ее прошлым, ни с этническими особенностями. Поэтому любые попытки инакомыслия подавляются бесцеремонно и немедленно

На этом фоне экономическая ситуация продолжает ухудшаться. В местном министерстве труда и соцзащиты сообщили, что правительство Молдавии получило более полумиллиона заявок на компенсацию за рост цен на энергоресурсы. При этом жители и так были вынуждены сократить потребление энергоресурсов почти на четверть, после того как к власти пришла партия PAS Майи Санду. В августе тарифы на газ подскочили более чем на 80%, а в сентябре парламенту пришлось вводить режим ЧС в энергетике. И чем плачевнее дела в экономике, тем выше вероятность, что "железная хватка" останется единственным рычагом влияния на собственных граждан в распоряжении официальных молдавских властей.