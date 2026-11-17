Молдавия может служить для Европы еще одним рычагом давления на Москву Журналист Петров: Молдавия для НАТО играет роль своего рода запасного аэродрома

Москва17 ноя Вести.Молдавия для сегодняшней Европы может служить очередным рычагом давления на Россию, в том числе и в военном аспекте. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Алексей Петров.

Он указал, что согласно конституции Молдавия является нейтральной страной, однако это не мешает Кишиневу взаимодействовать с НАТО в рамках различных программ и проводить совместные военные учения.

Для сегодняшней Европы Молдавия может служить еще одним рычагом давления на Москву. Не стоит сбрасывать со счетов и военный аспект. К слову, в сентябре на территории Молдавии уже были развернуты учения "Огненный щит-2026"… Это уже 11-е совместные учения молдавских военных с коллегами из стран НАТО. Формально бойцы отрабатывали совместные действия. Однако многие военные эксперты полагают, что речь идет о подготовке силовой операции против Приднестровья сказал Петров

Также журналист отметил, что Молдавию продолжают насильно переформатировать, не считаясь с ее прошлым и этническими особенностями.

Внимание со стороны Североатлантического альянса к Молдавии крайне серьезное. По сути, Молдавия для НАТО играет роль своего рода запасного аэродрома. На эту роль рассматривалась Украина – и куда в большей степени. Но пока украинский вопрос решается совсем иными способами, терять маленькую Молдавию никто не хочет. Страну насильно продолжают переформатировать, не считаясь ни с ее прошлым, ни с этническими особенностями. Поэтому любые попытки инакомыслия подавляются бесцеремонно и немедленно подчеркнул он

Подробнее о том, как прошел первый тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии и дойдет ли Кишинев до войны, закручивая гайки для собственных граждан, – в авторской колонке Алексея Петрова.