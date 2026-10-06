В посольстве России с иронией отреагировали на заявление Каллас о Приднестровье

Посольство РФ прокомментировало слова Каллас о вступлении Молдавии в ЕС В посольстве России с иронией отреагировали на заявление Каллас о Приднестровье

Москва6 окт Вести.Посольство России в Молдавии связало заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что приднестровский конфликт не станет препятствием для вступления республики в Евросоюз, с допустимостью присутствия российских войск.

В диппредставительстве с иронией предположили, что слова Каллас означают согласие Брюсселя с присутствием российских военных в Приднестровье.

Делаем вывод, что в Брюсселе фактически согласны с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года. Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе говорится в сообщении дипломатов в Telegram-канале

В дипмиссии также допустили, что обозначенный Каллас сценарий может стать шагом к формированию "евразийской системы равной и неделимой безопасности".

Ранее Еврокомиссия предложила ограничить новым членам ЕС права и льготы в ряде сфер объединения, в том числе в сельском хозяйстве и свободном перемещении сотрудников и услуг. Среди потенциальных новичков, помимо Молдавии, числятся Украина, Албания и Черногория.