Санду: Молдавия может стать частью ЕС как с Приднестровьем, так и без него

Санду допустила, что Молдавия может вступить в ЕС отдельно от Приднестровья Санду: Молдавия может стать частью ЕС как с Приднестровьем, так и без него

Москва17 ноя Вести.Молдавия может вступить в Евросоюз как вместе с Приднестровьем, так и отдельно от него, заявила молдавский президент Майя Санду журналистам на форуме EU Enlargement Forum 2026 в Брюсселе.

Она подчеркнула, что Кишинев делает все, чтобы подготовиться к вступлению в ЕС к 2030 году, однако окончательное решение зависит от членов Евросоюза.

Оба варианта остаются актуальными и будут зависеть от наших действий, а также от контекста, поскольку реализация любого из этих вариантов зависит от контекста сказала Санду

Ранее премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что вступление в ЕС для последующего объединения с Румынией является главной целью для Кишинева. Глава молдавского МИД Михай Попшой отмечал, что процесс объединения с Румынией фактически уже запущен.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, в свою очередь, посоветовал Молдавии "подумать о нижнем белье" вместо того, чтобы примерять "европейскую одежду".

Тем временем газета Financial Times сообщила, что Молдавия может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз к началу 2028 года.