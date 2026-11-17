Москва17 нояВести.Молдавия может вступить в Евросоюз как вместе с Приднестровьем, так и отдельно от него, заявила молдавский президент Майя Санду журналистам на форуме EU Enlargement Forum 2026 в Брюсселе.
Она подчеркнула, что Кишинев делает все, чтобы подготовиться к вступлению в ЕС к 2030 году, однако окончательное решение зависит от членов Евросоюза.
Оба варианта остаются актуальными и будут зависеть от наших действий, а также от контекста, поскольку реализация любого из этих вариантов зависит от контекстасказала Санду
Ранее премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что вступление в ЕС для последующего объединения с Румынией является главной целью для Кишинева. Глава молдавского МИД Михай Попшой отмечал, что процесс объединения с Румынией фактически уже запущен.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, в свою очередь, посоветовал Молдавии "подумать о нижнем белье" вместо того, чтобы примерять "европейскую одежду".
Тем временем газета Financial Times сообщила, что Молдавия может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз к началу 2028 года.