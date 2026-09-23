Москва23 сен Вести.Президент Молдавии Майя Санду превращает страну в тыловую базу для Киева, обеспечивая транзит военных грузов и топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила депутат Госдумы Алена Аршинова в интервью ТАСС.

Зато у Санду получается вооружать нищую Молдавию, залезая в новые кредиты и долги, и превращать ее в тыловую базу для воюющей Украины, обеспечивая для ВСУ транзит топлива и военных грузов. Санду стоит поблагодарить режим [Владимира] Зеленского за остановку транзита газа. Был бы газ, была бы и электроэнергия для людей. В итоге страдает молдавский народ