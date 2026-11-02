Москва2 ноя Вести.Присутствие российских войск на территории Приднестровья является незаконным. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью порталу Válasz Online.

Мы твердо привержены мирному решению, но, несомненно, самым большим препятствием продолжает оставаться незаконное присутствие российских войск сказала молдавский лидер

Санду добавила, что Кишинев в настоящий момент "работает над этим вопросом", а также проводит консультации с представителями Европейского союза.

В сентябре заместитель председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики Виталий Нягу подчеркнул, что Тирасполь не позволит демонтировать формат миротворческой операции России в Приднестровье. По его словам, именно совместные миротворческие силы во главе с РФ уже на протяжении долгого времени обеспечивают безопасность в регионе.