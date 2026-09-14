В Приднестровье заявили, что не готовы отказаться от российских миротворцев Нягу: ПМР не позволит демонтировать формат миротворческой операции России

Москва14 сен Вести.Тирасполь не позволит демонтировать формат миротворческой операции России в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя правительства ПМР Виталий Нягу.

Любая попытка переформатировать миротворческий формат на Днестре — это прямая угроза стабильности. Именно совместные миротворческие силы во главе с Россией уже более 30 лет обеспечивают то, что на берегах Днестра не гибнут люди и не звучат выстрелы заявил он

Нягу подчеркнул, что российские миротворцы для Приднестровья — это гарантия безопасности, и этот формат демонтировать нельзя.

Российские миротворцы находятся в зоне конфликта в ПМР с 1992 года в рамках принципа мирного урегулирования.

Ранее посол РФ в Молдавии Олег Озеров не исключил провокации на складах боеприпасов в Приднестровье.