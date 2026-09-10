Посол РФ Озеров: провокации на складах с боеприпасами в Приднестровье возможны

Посол РФ Озеров не исключил провокаций на складах боеприпасов в Приднестровье Посол РФ Озеров: провокации на складах с боеприпасами в Приднестровье возможны

Москва10 сен Вести.Спецслужбы Молдавии преуменьшают последствия возможного взрыва на складах боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, чтобы оправдать провокации против Приднестровья и российских миротворцев. Об этом в эфире молдавского телеканала TBC-21 заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

Он задал вопрос, почему молдавская разведка внезапно посвятила ситуации вокруг складов в Колбасне свой доклад.

Возникают у многих людей подозрения, что речь идет о провокации, которая могла бы открыть путь к силовому решению проблемы в Приднестровье сказал дипломат

Вопреки заявлениям Кишинева, взрыв на военных объектах в Приднестровье может привести к "катастрофе регионального масштаба", подчеркнул дипломат.

Я боюсь, что речь идет в большей степени о попытках манипуляции политической властью для того, чтобы спровоцировать ее на некие действия, которые могут иметь, на самом деле, очень серьезные последствия. Но авторы доклада останутся здесь в стороне добавил Озеров

Ранее директор Службы информации и безопасности (СИБ, SIS) Молдавии Александр Мустяцэ опубликовал отчет о ситуации со складами оружия в Приднестровье, где утверждал, что в случае взрыва хранящихся там боеприпасов региону катастрофа якобы не угрожает.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский в ответ сообщил, что заявление молдавской стороны не соответствует действительности. По его словам, при подобном сценарии пострадают близлежащие к Колбасне населенные пункты.