Москва28 авг Вести.Гипотетический взрыв российских боеприпасов на складах оружия в приднестровском селе Колбасна грозит ближайшим населенным пунктам катастрофой, заявил журналистам глава Приднестровья Вадим Красносельский.

21 августа директор молдавской разведки Александр Мустяцэ опубликовал отчет о ситуации со складами оружия в Приднестровье, где утверждал, что в случае взрыва хранящихся там боеприпасов региону якобы не грозит катастрофа.

Конечно, боеприпасы не могут взорваться все вместе взятые сразу. Я так предполагаю. Но взрыв даже отдельно взятого хранилища - это уже будет катастрофа для близлежащих населенных пунктов и, может быть, для города Рыбницы. Понимаете? И, наверное, это должны оценивать специалисты соответствующие прокомментировал отчет Красносельский

Глава Приднестровья подчеркнул, что Тирасполь выступает за утилизацию этих боеприпасов, и напомнил, что с военным руководством России этот вопрос был согласован еще в 2019 году.

Сейчас, конечно, ситуация поменялась: боевые действия на Украине осложняют все это дело, нет переговорного процесса, в Молдове вообще отказываются говорить с Российской Федерацией на любые темы, в том числе и на эту. А как дальше? А дальше я могу посоветовать должностным лицам Молдовы по этому вопросу обратиться в Российскую Федерацию и там решать. Россия – собственник подытожил Красносельский

Склад боеприпасов в Колбасне, расположенной неподалеку от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, которая выполняет в регионе миротворческую миссию и охраняет склады с боеприпасами.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предрек лидеру Молдавии Майе Санду катастрофу и гражданскую войну в случае нападения на Приднестровье. Он отметил, что позиции Санду внутри Молдавии остаются слабыми, а в случае начала вооруженного конфликта оппозиция страны может сама взяться за оружие.