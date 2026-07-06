Красносельский: Молдавия не подписала декларацию о мирном урегулировании с ПМР

Молдавия отказалась подписать документ о мирном урегулировании с ПМР Красносельский: Молдавия не подписала декларацию о мирном урегулировании с ПМР

Москва6 июл Вести.Молдавия отказалась подписать документ о приверженности мирному урегулированию разногласий с Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава ПМР Вадим Красносельский.

Когда Молдова начала стремительно милитаризоваться, мы предложили подписать декларацию о приверженности мирным методам в урегулировании. Очень краткий документ с главной мыслью – решать все спорные вопросы за столом переговоров… Однако молдавская сторона так и не согласилась подписать декларацию. На мой взгляд, достаточно показательный момент сообщил Красносельский

Речь идет о документе, которой Тирасполь передал Кишиневу 17 мая 2024 года. 2 июля того же года лидер ПМР донес информацию об отказе молдавской стороны главе делегации Европейского союза в Молдавии Янису Мажейксу.

Ранее Красносельский сообщал, что в Молдавии отмечен всплеск немотивированной милитаризации.