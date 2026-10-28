Москва28 окт Вести.Посол России в Молдавии Олег Озеров призвал власти республики возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Нужно возобновить переговоры. И возобновить их должна та сторона, которая их прервала. А прервала их молдавская сторона. Она может возобновить переговоры, если у нее есть на это политическая воля, желание и готовность. Переговоры позволят снять напряженность и укрепить мир на берегах Днестра, решить многие вопросы в рамках урегулирования. Если все стороны проявят благоразумие, откажутся или не будут применять авантюристических подходов, то есть шанс на возобновление политического переговорного процесса. заявил Озеров представителям СМИ

Переговоры по приднестровскому урегулированию приостановлены с 2019 года.

Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский неоднократно призывал руководство Молдавии возобновить переговоры, однако президент Молдавии Майя Санду после избрания в 2020 году заявила, что не намерена вести переговоры.