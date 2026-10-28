Москва28 октВести.Посол России в Молдавии Олег Озеров призвал власти республики возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).
Нужно возобновить переговоры. И возобновить их должна та сторона, которая их прервала. А прервала их молдавская сторона. Она может возобновить переговоры, если у нее есть на это политическая воля, желание и готовность. Переговоры позволят снять напряженность и укрепить мир на берегах Днестра, решить многие вопросы в рамках урегулирования. Если все стороны проявят благоразумие, откажутся или не будут применять авантюристических подходов, то есть шанс на возобновление политического переговорного процесса.заявил Озеров представителям СМИ
Переговоры по приднестровскому урегулированию приостановлены с 2019 года.
Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский неоднократно призывал руководство Молдавии возобновить переговоры, однако президент Молдавии Майя Санду после избрания в 2020 году заявила, что не намерена вести переговоры.